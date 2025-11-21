Die Abwicklung der Transaktion ist für den 25. November 2025 geplant. Danach sei die Dekotierung der Aktien von der Schweizer Börse geplant, der Zeitpunkt dafür ist aber noch nicht bekannt.
ra/cg
(AWP)
Die Groupe-Bader-Tochter Sitindustrie hat die Übernahme von Zwahlen & Mayr (ZM) unter Dach und Fach gebracht: Gemäss dem definitiven Endergebnis nach Ablauf der Nachfrist kontrolliert Sitindustrie mit den ihr gemeinsam handelnden Parteien 97,9 Prozent der ZM-Aktien.
Die Abwicklung der Transaktion ist für den 25. November 2025 geplant. Danach sei die Dekotierung der Aktien von der Schweizer Börse geplant, der Zeitpunkt dafür ist aber noch nicht bekannt.
ra/cg
(AWP)