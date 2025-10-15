Benko war mehrfacher Milliardär

Der Sturz des Tirolers ist tief. Zu Glanzzeiten wurde Benkos Vermögen auf fast fünf Milliarden Euro geschätzt. Seine Karriere als Immobilien-Spezialist begann schon zu Schulzeiten in Innsbruck. Damals machte er kein Abitur, sondern baute Dachböden um. Der Schulabbrecher besass Überzeugungskraft. Ihm gelang es, grosse Investoren an Bord der von ihm im Jahr 1999 gegründeten Signa zu holen.