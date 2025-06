Der Streit betrifft eine Migros-Daily-Filiale an der Zollstrasse, unweit des Zürcher Hauptbahnhofs, und einen gooods-Laden von Migrolino am Bahnhofplatz in Winterthur. Der Sonntagsbetrieb wurde vom Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (AWA) bewilligt und Ende März 2025 vom Verwaltungsgericht des Kantons Zürich nach einer Beschwerde der Gewerkschaft Unia verboten.