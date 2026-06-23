Aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, die Bulldozer hätten Trümmer beiseite geräumt, um die Leichen zweier zuvor getöteter Kämpfer zu bergen.
Die israelische Armee bestätigte den Angriff. Das Militär sprach von einer «unmittelbaren Bedrohung» in der Gegend. Es seien «bewaffnete Saboteure» angegriffen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.
Die Hisbollah verurteilte die Attacke als «hinterhältigen Angriff» und als «offene Verletzung» der Waffenruhe. Bei den Getöteten soll es sich demnach um Zivilisten handeln. Einer davon sei ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung gewesen, teilte die Hisbollah mit.
Das israelische Militär ist weiterhin im Libanon vertreten. Nach jüngsten Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sollen die israelischen Streitkräfte trotz Waffenruhe weiter im Nachbarland operieren./arj/DP/jha
(AWP)