Wertsteigerungen im Bestand angestrebt

Indes erzielte der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund), der im Februar an die Schweizer Börse SIX gebracht wurde, einen Nettoertrag von 8,9 Millionen nach 9,9 Millionen im Vorjahr. Drei Liegenschaften wurden verkauft. Ausschütten will der Fonds wie im Vorjahr 5,50 Franken je Anteil.