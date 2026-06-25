Die CHP steht seit ihrem Erfolg bei den Kommunalwahlen 2024 massiv unter Druck. Inzwischen sitzen mehr als 20 gewählte Bürgermeister der Partei im Gefängnis, sie wurden teils abgesetzt. Prominentestes Beispiel ist der ehemalige Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Der profilierteste Rivale des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan war im März vergangenen Jahres unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Das hatte Massenproteste ausgelöst.