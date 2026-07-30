Mit dem Minus nach den Zahlen verdoppelte die Aktie den Verlust in diesem Jahr auf 20 Prozent. Seit dem Rekordhoch von fast 800 US-Dollar im August 2025 beläuft sich das Minus inzwischen auf ein Drittel. Damals war das Unternehmen mehr als zwei Billionen Dollar wert; inzwischen sind es wieder weniger als 1,4 Billionen. Da Unternehmenschef Zuckerberg auch viele Meta-Aktien hält, zählt er mit rund 200 Milliarden zu den vermögendsten Menschen der Welt.