Um der Kritik im eigenen Land zu entgehen, könnte Trump, der zuletzt immer wieder dem Iran martialisch gedroht hatte, eine Einigung zur Strasse von Hormus als «politischen Durchbruch» verkaufen, sagte der Iran-Experte Ali Vaez der britischen «Financial Times». An einer langfristigen Lösung zweifelt er aber. «Dann ärgert ihn Kritik an dem Durchbruch und er geht wieder zur Gewalt über. Und wenn Gewalt keine Ergebnisse bringt, dann geht er wieder zurück zu einer kurzfristigen Waffenruhe und dann geht der Kreis von vorn los», sagte Vaez dem Blatt./mar/DP/jha