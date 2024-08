Ein Erfolgsgeheimnis sieht Christiansen auch in Legos wachsender Anzahl an physischen Geschäften, von denen es mittlerweile mehr als 1000 in aller Welt gibt. Während viele andere Unternehmen ihre Filialen geschlossen hätten und sich immer stärker auf das Online-Geschäft konzentrierten, investiere Lego in beides und könne den Konsumenten in den Läden das gesamte Lego-Universum näherbringen, sagte Christiansen. Die Eröffnung solcher Lego Stores sei zwar anfangs immer recht teuer - wenn sie aber einmal in Gang gekommen seien, liefen sie äusserst gut.