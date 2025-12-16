Zu diesem Zweck will der Bundesrat ein neues Sanierungskonkursverfahren einführen. Es ist für hoffnungslos verschuldete Personen gedacht, bei denen kein Nachlassvertrag gelingen kann. Umstritten ist, wie lange eine erste Phase dauern soll, während welcher der Schuldner alle verfügbaren Mittel an die Gläubiger abgeben muss.