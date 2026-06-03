Unentschlossenheit erschwert Prognose

Vor der Abstimmung über die Reform des Zivildienstes bleibt es spannend: In der Umfrage von 20 Minuten/Tamedia standen beide Lager gleichauf (je 48 Prozent). In der Umfrage der SRG hatte das Ja-Lager einen leichten Vorsprung (48 gegenüber 46 Prozent), doch der Abstand wird kleiner, wie ein Vergleich mit der letzten veröffentlichten Umfrage vom 8. Mai zeigt. Damals wurde eine Annahme der Reform mit 52 Prozent prognostiziert, bei einer Ablehnungsquote von 40 Prozent.