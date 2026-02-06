Der Dialog müsse wieder aufgenommen werden, sagte Cassis am Freitag. In den letzten Jahren habe es von verschiedenen Seiten einzig Monologe gegeben. Das Ziel sei nun, einen Dialog aufzunehmen und das Misstrauen abzubauen. Er trat nach dem Treffen in Moskau in Wien gemeinsam mit dem Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Feridun Sinirlioglu, vor die Medien.