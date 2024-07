Damit ist im Bertelsmann-Vorstand inzwischen der zweite Mohn-Enkel vertreten. Ende 2023 war bereits Carsten Coesfeld (37) in das Führungsgremium berufen worden. Er leitet im Vorstand den Bereich Investments und Financial Solutions. Thomas und Carsten Coesfeld sind Brüder. Beiden wurde von Insidern immer wieder die grosse Karriere bei Bertelsmann vorausgesagt, was sich mit den beiden Vorstandsposten manifestiert.