Spanische Bauern haben am Mittwoch den zweiten Tag in Folge mit Langsamfahrten und Strassenblockaden den Verkehr in vielen Landesteilen behindert. In Barcelona waren am Mittag Bauern mit rund 1000 Treckern auf dem Weg ins Stadtzentrum, um für höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren, wie der staatliche Fernsehsender RTVE berichtete. In neun weiteren autonomen Gemeinschaften, die deutschen Bundesländern entsprechen, gab es ebenfalls Proteste. Spanien gilt als Obst- und Gemüsegarten Europas.

07.02.2024 14:54