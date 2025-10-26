Die SVP macht ihre Ankündigung war, im zweiten Wahlgang diejenige bürgerliche Kandidatur mit dem besseren Resultat zu unterstützen. Somit kommt es zu einem Rückzug Malls zugunsten einer Unterstützung für Eigenmann. «Es ist klar, dass wir nicht noch einmal kandidieren», sagte der Baselbieter SVP-Präsident Peter Riebli gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.