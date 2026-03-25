Europäische Märkte im Fokus

Besonders im Fokus steht der Erhalt der europäischen Märkte, die den Grossteil der Besucher ausmachen. Denn infolge des Krieges im Nahen Osten sind wichtige Märkte weggebrochen, darunter Israel sowie mehrere Staaten der arabischen Halbinsel. Die grössere Herausforderung sei jedoch die wachsende Zurückhaltung europäischer Urlauber insgesamt, erklärte der Minister. Auch steigende Flugpreise bereiten Branchenvertretern Sorgen./tt/DP/nas