Zypern ist der EU-Staat, der der Krisenregion im Nahen Osten geografisch am nächsten liegt; die Insel liegt nur etwa 150 bis 250 Kilometer von Israel und dem Libanon entfernt. Anfang März traf eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Akrotiri bei Limassol und verursachte leichten Schaden. Frankreich, Griechenland und andere EU-Staaten verlegten daraufhin Marineeinheiten und Luftabwehrsysteme nach Zypern./tt/DP/men