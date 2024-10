Die Regierung in Nikosia fördert diese Aktivitäten nach Kräften, «solange sie kompatibel und im Einklang mit den Regeln der EU sind», bestätigt ein Regierungssprecher. Doch es gibt auch Mahner: Unter anderem wegen der grossen geopolitischen Krisen, aber auch wegen der Stärke Ostasiens sei die Lage in Europa «nicht mehr rosig», sagt Forumsteilnehmer Nikos Vettas, Ökonom an der Universität Athen. Es fehle zunehmend an Arbeitskräften, die Bevölkerung schrumpfe und technologisch «hechelten» die Europäer den Ostasiaten in den vergangenen Jahren hinterher.