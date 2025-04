Besonders im Ausland hat der Abschreiber am Image des Schweizer Bankenplatzes gekratzt: Die Mehrzahl der Befragten hält Anlagen bei Schweizer Geldinstituten nicht mehr für sicher. In England ist man besonders skeptisch: Nur noch 25 Prozent denken, ihr Schweizer Bankkonto sei sicher, 42 Prozent nicht. Die Werte für Frankreich (27/40), Deutschland (29/37) und Österreich (31/26) sind nur marginal besser. «Das Schweizer Private Banking war lange Zeit ein Fels in der Brandung; jetzt bröckelt er», so Lang.