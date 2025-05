Einreiseverweigerungen im Promillebereich

Im Jahr 2025 reisten von Januar bis und mit April 113'404 Personen aus der Schweiz in den USA ein. Übrigens «nur» ein Minus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bislang hat das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Kenntnis von zwei Schweizer Staatsangehörigen, denen die Einreise in die USA verweigert wurde. Also 0,002 Prozent aller Einreisenden.