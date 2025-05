PRO MEMORIA: Alcon will insbesondere mit der Lancierung neuer Produkte Wachstum generieren, wie es am Kapitalmarkttag weiter hiess. So stehen in diesem Jahr etwa die Einführungen der Chirurgie-Technologien-Geräte «Unity VCS» und «Unity CS» auf der Agenda. Und auch im Bereich Vision Care (Kontaktlinsen) will Alcon mit neuen Produkten aufwarten.