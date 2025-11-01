In der Steuerverwaltung des Kantons Aargau herrscht das totale Chaos: Simon K.* hat zusammen mit seiner Ehefrau vor gut 20 Jahren ein Haus in Rudolfstetten AG gekauft. Als er am Mittwoch von den Behörden die neue Einschätzung der Immobilie erhält, fällt er aus allen Wolken. «In den Unterlagen war mein Name und der meiner Ex-Frau aufgeführt, obwohl sie nie irgendetwas mit dem Haus zu tun hatte und wir zum Kaufzeitpunkt schon Jahre geschieden waren.» Der Name seiner Ehefrau und Miteigentümerin fehlt in den Unterlagen hingegen komplett.