In diesem Jahr dürfen sich neu 75 Firmen in fünf Grössenkategorien mit der Auszeichnung «Best Workplaces Schweiz 2025» schmücken. Bei den Grossfirmen mit über 250 Angestellten gewinnt zum zweiten Mal in Folge der Bauzulieferer Hilti (Schweiz) AG mit dem globalen Hauptsitz im liechtensteinischen Schaan. Der Werkzeugbauer fährt bereits zum sechsten Mal einen Podestplatz ein. Auf dem Podest folgen die Pharmatechnologiefirma Stryker Switzerland und das Logistikunternehmen DHL Express Switzerland.