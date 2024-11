Das Vermögen des Blocher-Clans steigt um eine Milliarde Franken. Die Familie macht einen Rang gut und steht neu an neunter Stelle. Nicht ganz in derselben Liga aber immer noch zu den Aufsteigern kann sich Roger Federer (43) zählen. Sein Kontostand steigt um 100 Millionen – das bedeutet einen Sprung von Platz 160 auf 156. Die Weltrangliste im Tennis wird ihn aber wohl so oder so mehr interessieren.