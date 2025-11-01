Die negativen Bewertungen für Saas-Fee beziehen sich – wenig überraschend – vor allem auf den Preis: 40,2 Prozent der Kommentare kritisieren die hohen Kosten. Auf Blick-Anfrage gibt ein Sprecher der Bergbahnen an, dass die Mehrheit der Kundenfeedbacks eine grosse Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zeigen würden. «Daher decken sich unsere Erfahrungen nicht mit dem publizierten Ranking», so der Sprecher. Beim Ski Paradise in Zermatt VS sorgen die Preise gar bei 57,7 Prozent für Zähneknirschen.