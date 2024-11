Besserer Schutz für Wildtiere im Kanton Bern

Im Kanton Bern sollen Wildtiere künftig weniger stark durch Freizeit-, Sport- und Tourismusaktivitäten gestört werden. In den Wildschutzgebieten treten am 1. Dezember 2024 neue Regeln in Kraft. Die Regeln beinhalten unter anderem Weg- und Routengebote. Das betrifft insbesondere Schneeschuhwandern und Skitouren abseits der offiziellen Route. Im Frühling gibt es eine Leinenpflicht für Hunde. So soll verhindert werden, dass Hunde Wildtiere zu der Zeit jagen, in der sie ihre Jungen zur Welt bringen.