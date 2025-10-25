Bund verkauft alte Liegenschaften

Der Bund trennt sich aktuell von vielen seiner Liegenschaften. Weil sie schlicht nicht mehr gebraucht werden – oder weil der Unterhalt oder eine Renovation zu teuer sind. So verkauft etwa das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) seine alten Zollhüsli. Zuletzt sogar im noblen Zermatt VS: Auf 3480 Metern über Meer bot hier der Zoll eine Gebirgsunterkunft feil, in der früher Zöllner geschlafen haben. Den Zuschlag bekommen hat schliesslich die Gemeinde.