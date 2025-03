Welche sind das?

Das erste Szenario ist, dass Trump die Zölle wie 2018 für Verhandlungen nutzt, es aber am Ende des Tages gar nicht zu wirklich hohen Zöllen kommt. 2018 stiegen die effektiven Zölle lediglich von 1,4 auf 2,8 Prozent. Dieses Szenario ist am Markt am stärksten verbreitet. In unserem zweiten Szenario sind die Zölle höher und dauerhaft. Trump könnte die Zölle als nachhaltige Einnahmequelle für den Staat nutzen.