Kaum eine Gruppe hat so grossen Einfluss auf Märkte und Unternehmen wie die Superreichen. Sie stehen an der Spitze der Wirtschaft, prägen Branchen und Märkte und bewegen Entscheidungen, die weit über ihre Unternehmen hinaus wirken. Doch wer sind die reichsten Menschen Europas und der Welt – und wo leben sie? Weltweit konzentrieren sich Milliardäre in wenigen Ländern: Über 700 leben in den USA, rund 495 in China, etwa 150 in Indien. Europa verfügt über weniger Superreiche, doch ihr Einfluss ist enorm – besonders in Mode, Pharma, Luxus und Technologie. Die Schweiz fällt durch ihre ungewöhnlich hohe Dichte an Milliardären auf: 156 Menschen zählen hier zu den Superreichen. Damit leben in der Schweiz, die nur 0,1 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht, erstaunlicherweise 5 Prozent aller Milliardäre weltweit.