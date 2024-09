Helvetic «verfolgt Pläne mit Interesse»

Embraer hat bereits mit Flugversuchen begonnen und strebt die Zulassung im nächsten Jahr an. Das Startsystem wird zunächst in den neuen Versionen der Embraer 190 und 195 zum Einsatz kommen. Auch die Schweizer Helvetic Airways fliegt die beiden Kurz- und Mittelstreckenjets. Man verfolge die Pläne von Embraer mit Interesse, schreibt Helvetic auf Anfrage von Blick. «Einen Plan zur Umrüstung unserer Flotte gibt es derzeit jedoch nicht.» Die neue Technologie diene der Performance-Optimierung der Maschine, was insbesondere an Flughäfen mit kurzen Startwegen von Vorteil sei.