Gegenüber Linienflügen hat PeakJet verschiedene Vorteile. «Neben dem Premiumerlebnis an Bord liegt der grosse Vorteil im schnellen und bequemen Zugang zum Privatjet-Terminal», sagt Baumgartner. Lange Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle oder am Gate gibt es nicht, sodass die Kundschaft erst kurz vor Abflug am Airport erscheinen muss. Zudem könne man mit den Privatjets auch kleinere Flughäfen nahe den Stadtzentren bedienen. Das Potenzial ist gross. Der Premiumbereich weltweit wächst zweistellig. «Wir sehen darin keinen kurzfristigen Trend, sondern eine strukturelle Entwicklung», so Tronza.