Die Gründe für die Shoppingtrips ins Ausland liegen auf der Hand – und werden durch die Studie mit Fakten untermauert. Das wichtigste Motiv sind die günstigeren Preise im Ausland. Was den Schweizer Detailhändlern zu denken geben sollte: Über 50 Prozent der Einkaufstouristen fühlen sich mittlerweile finanziell darauf angewiesen, möglichst günstig einzukaufen. «Damit steigen die Notwendigkeit und das Bedürfnis, im Ausland einzukaufen», heisst es dazu in der Studie. Zudem haben die total 4224 Befragten die «grössere Auswahl» und «praktischere Öffnungszeiten» häufiger als Grund genannt als noch bei der letzten Erhebung 2022.