Ein Erklärungsansatz: Die Mieten in grösseren Städten stiegen so rasch an, dass sich ein Umzug in eine kleinere Wohnung bereits nach wenigen Jahren nicht mehr lohnt. Damit der verfügbare Wohnraum effizienter genutzt wird, passt beispielsweise die Stadt Zürich für ihre rund 10'000 Wohnungen die Mietverträge einseitig an. Künftig gelten Mindestbelegungen.