Grund genug für die Swisscom, in die Offensive zu gehen. «Mit Beem bringen wir eine Weltneuheit auf den Markt und revolutionieren die Cybersecurity», sagt CEO Christoph Aeschlimann (48) am Mittwochnachmittag an der Medienkonferenz. Mit dem neuen Produkt sollen Unternehmen ihre Geräte, Benutzer und Standorte schützen können – also die komplette Infrastruktur. Die Lösung steht Firmen ab sofort zur Verfügung.