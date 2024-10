Regisseur Cullen Hobacks Dokumentarfilm «Money Electric: The Bitcoin Mystery» behauptet, das Geheimnis endlich zu knacken. Schon im Vorfeld werden starke Zweifel an der Behauptung geäussert. Es handele sich wohl, so scheinen sich User auf X einig, um eine blosse Marketingkampagne, um Zuschauerzahlen zu steigern.