Das zeigt eine neue Studie von Moneyland. Insgesamt hat der Vergleichsdienst 34 Finanzinstitute unter die Lupe genommen. In die Analyse eingeflossen sind Kundinnen und Kunden, die ihre Rechnungen über E-Banking bezahlen, auf die Zustellung von Kontoauszügen per Post verzichten und über ein durchschnittliches Guthaben von 8000 Franken verfügen. Moneyland unterteilt sie zudem in die Karten- und die Bargeld-Zahler.