Im weiteren Jahresverlauf wird sich der Sinkflug des Durchschnittszinssatzes fortsetzen. Die Banken gehen deshalb davon aus, dass der Referenzzinssatz spätestens Ende Jahr auf 1,25 Prozent sinkt. Auch die ZKB und die UBS teilen diese Prognose. «Da das Ganze einem Münzwurf gleicht, könnte es auch bereits im September 2025 zu einer Senkung kommen», sagt Claudio Saputelli (55), Immobilienexperte der UBS.