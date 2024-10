Ja, wir wollen, dass auch Leute mit geringen Einkommen in unserem Kanton eine Wohnung finden. Es gibt Wohnungen, die aus dem Markt genommen wurden. Dort muss man sich melden – aber es braucht einen langen Atem. Unter Umständen muss man zudem bereit sein, in die Peripherie zu ziehen, oder gar in einen anderen Kanton. Der Wirtschaftsraum Zug geht über die Kantonsgrenzen hinaus. Auch ich habe in meinem Bekanntenkreis viele Menschen, die aus dem Kanton Zug weggezogen sind.