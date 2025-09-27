Städte hinken hinterher, altbekanntes Schlusslicht

Dagegen verlieren die Schweizer Grossstädte den Anschluss an die Spitzenplätze. So ist etwa Zürich auf Rang 135 zurückgefallen – nach Platz 54 im Vorjahr. Genf büsst gar über 400 Positionen ein und belegt noch Rang 763 (2024: 335). Immerhin stehen Basel mit Platz 248 (486) und Bern mit Platz 437 (491) wieder besser da. Die grossen Städte haben vor allem mit hohen Mieten und Immobilienpreisen zu kämpfen, während gleichzeitig die Steuern relativ hoch sind. Auch die höhere Kriminalität und der stärkere Lärm verschlechtern das Abschneiden der städtischen Zentren.