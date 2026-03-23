Ein entscheidender Engpass ist die Strasse von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert wird. Einschränkungen in dieser Region führen zu Lieferausfällen, höheren Transportkosten und wachsender geopolitischer Unsicherheit. Ökonomen sprechen in solchen Situationen von einem klassischen Angebotsschock, mit spürbaren Folgen für Inflation, Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne.

Für die Aktienmärkte bedeutet das spürbaren Gegenwind: Steigende Energiepreise belasten Margen und Kaufkraft, die Konjunkturerwartungen trüben sich ein. Gleichzeitig nimmt die Volatilität deutlich zu, ein typisches Muster in geopolitischen Krisen.