Ein entscheidender Engpass ist die Strasse von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert wird. Einschränkungen in dieser Region führen zu Lieferausfällen, höheren Transportkosten und wachsender geopolitischer Unsicherheit. Ökonomen sprechen in solchen Situationen von einem klassischen Angebotsschock, mit spürbaren Folgen für Inflation, Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne.
Für die Aktienmärkte bedeutet das spürbaren Gegenwind: Steigende Energiepreise belasten Margen und Kaufkraft, die Konjunkturerwartungen trüben sich ein. Gleichzeitig nimmt die Volatilität deutlich zu, ein typisches Muster in geopolitischen Krisen.
Was Anleger jetzt beachten sollten
- Energie als Krisengewinner
Unternehmen aus der Öl- und Gasbranche profitieren direkt von höheren Preisen. Historisch zählen Energieaktien in geopolitischen Spannungsphasen zu den stabilen Segmenten.
- Rüstungs- und Sicherheitssektor im Fokus
Geopolitische Spannungen erhöhen die Nachfrage nach Verteidigungstechnologie. Aktien und ETFs aus diesem Bereich zeigen in solchen Phasen häufig besondere Stärke.
- Inflation im Blick behalten
Ein Ölpreisschock wirkt wie ein Katalysator für steigende Verbraucherpreise. Sachwerte wie Rohstoffe (zum Beispiel Gold etc.) oder inflationsindexierte Anleihen können helfen, Kaufkraftverluste abzufedern.
- Diversifikation statt Panik
Breit gestreute Portfolios bleiben der beste Schutz vor regionalen und sektoralen Risiken. Wer global investiert ist, kann lokale Schocks besser ausgleichen.
- Liquidität und Chancen nutzen
Krisenphasen führen oft zu übertriebenen Kursreaktionen. Qualitätsunternehmen geraten kurzfristig unter Druck, für langfristig orientierte Anleger können sich dadurch attraktive Einstiegsgelegenheiten ergeben.
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Fazit:
Der Iran-Krieg stellt einen externen Schock dar, aber keinen strukturellen Bruch des globalen Finanzsystems. Märkte reagieren heftig, jedoch meist nur vorübergehend. Entscheidend ist jetzt eine klare Strategie: Risiken kontrollieren, Chancen identifizieren und nicht in kurzfristige Panik verfallen.
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