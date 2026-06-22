Aufmerksamkeit eröffnet Chancen

Die FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft ist das grösste Turnier der Geschichte. Es wird erwartet, dass das Ereignis über 6 Milliarden Menschen weltweit erreicht. Für globale Sponsoren wie Adidas, Coca-Cola und Visa bedeutet dies eine einmalige Marktchance. Steigender Konsum, eine stärkere Markenpräsenz und der Zugang zu neuen Kundengruppen können diesen Unternehmen helfen, die globale Aufmerksamkeit in langfristige Geschäftsvorteile umzuwandeln – während des Turniers und darüber hinaus.

Attraktive Rendite mit Risikopuffer

Um diese Anlageidee zu nutzen, hat Julius Bär einen einjährigen Multi Barrier Reverse Convertible mit Lock-in auf Adidas, Coca-Cola und Visa lanciert, der bis zum 30. Juni 2026, 12:00 MESZ zur Zeichnung offen ist. Das Produkt ist in CHF, EUR und USD erhältlich und zahlt quartalsweise einen garantierten Coupon – mit je nach Währung unterschiedlichen Couponraten. Eine kontinuierlich beobachtete Barriere von 65% sorgt während der einjährigen Laufzeit für einen bedingten Kapitalschutzpuffer. Zwar besteht das Kursrisiko der Basiswerte, doch die Kombination aus Ertragspotenzial und Risikopuffer spricht gezielt Anlegerinnen und Anleger an, die ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil suchen.

Den Vorsprung vorzeitig absichern

Ein zentrales Merkmal dieser Struktur ist die quartalsweise überprüfte Lock-in-Funktion. Notieren an einem der quartalsweisen Beobachtungstage alle drei Basiswerte bei oder über der Lock-in-Barriere von 103% ihres jeweiligen Kurses am anfänglichen Festlegungstag, wandelt sich die Anlage automatisch in eine vollständig kapitalgeschützte Julius Bär Anleihe um, mit weiterhin quartalsweisen Couponzahlungen bis zum Laufzeitende. Wird der Lock-in nicht ausgelöst, profitieren Anlegerinnen und Anleger immer noch vom bedingten Kapitalschutzpuffer der kontinuierlich beobachteten Barriere. Für diejenigen, die Ertragspotenzial und Absicherung clever verbinden möchten, könnte dies eine Gelegenheit sein – vor dem Schlusspfiff am 30. Juni 2026, 12:00 MESZ die Zeichnungsfrist zu nutzen.

