Von Nicolas Saurenz

An der Börse hat diese Transaktion längst ihr eigenes Etikett bekommen: "Stupid German Money". Wieder einmal kaufte ein deutscher Konzern in den USA groß ein, zahlte einen hohen Preis, unterschätzte das amerikanische Rechtsrisiko und wunderte sich anschließend über die Rechnung. Bayer ist damit in eine Reihe deutscher Fehlgriffe gerutscht, die Rechtsrisiken oder Kulturunterschiede unterschätzten. So endeten auch Ausflüge von Mercedes oder Adidas verfrüht.

Bei Monsanto kam jedoch hinzu: Die Glyphosat-Debatte war bekannt, die Klagerisiken waren sichtbar. Trotzdem zog Bayer durch. Bayer wollte sich in einem Markt positionieren, der langfristig tatsächlich wichtiger wird: Saatgut, Pflanzenschutz und Agrartechnologie. Die Weltbevölkerung wächst, der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt, gleichzeitig werden Anbauflächen durch Klimawandel, Dürren und Extremwetter knapper.

Die Folgen sind bekannt. Seit der Übernahme hat Bayer zehntausende Roundup- und Glyphosat-Klagen abgearbeitet, Milliarden für Vergleiche und Rückstellungen gebunden und einen erheblichen Teil der Managementenergie in Gerichtssäle statt in Forschung, Pharma-Pipeline und Wachstum gesteckt.