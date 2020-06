11:50

Das Verbot für Grossveranstaltungen gilt in der Schweiz im Moment bis Ende August. Dem fielen mehrere Grossevents wie die Filmfestival in Locarno oder das Lucerne Festival für klassische Musik zum Opfer, die jeweils im August durchgeführt werden.

Abgesagt werden aber auch Anlässe, die erst im Herbst stattfinden. Am Freitag wurde bekannt, dass die Ostschweizer Landwirtschaftsausstellung Olma in St. Gallen, die Mitte Oktober ihre Türen öffnet, nicht stattfinden werde. Heute hat nun die Messebetreiberin MCH Group mitgeteilt, dass auch die Art Basel Mitte September abgesagt sei.

Mit dem heutigen 6. Juni geht die Schweiz einen weiteren Schritt in Richtung Lockerung der Corona-Beschränkungen. Ab heute öffnen unter anderem Bergbahnen und alpine Ausflugsziele wie das Jungfraujoch oder die Rigi, Kinos, Discos, Campingplätze oder Zoos. Auch Bäder und Badeanlagen dürfen wieder Besucher empfangen.

Das Bundesamt für Gesundheit BAG weist auf neue Regeln hin, wie sich die Bevölkerung im Umgang mit dem Coronavirus zu verhalten habe. In einem Tweet sind die Piktogramme neuerdings blau hinterlegt, nicht mehr rot:



SO SCHÜTZEN WIR UNS

VOICI COMMENT NOUS PROTÉGER

Indien meldet einen Anstieg der festgestellten Infektionen um 9887 auf mehr als 236'000. Damit überholt das Land Italien und liegt weltweit auf Rang sechs hinter den USA, Brasilien, Russland, Großbritannien und Spanien.

Die offiziell angegebene Totenzahl in Indien liegt mit 6642 allerdings relativ niedrig. Die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi will die seit März geltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab Montag lockern. Dann dürfen Einkaufszentren, Restaurants und Gebetsstätten wieder öffnen.

Die WHO empfiehlt nun Gesichtsmasken im vollen öffentlichen Räumen. Die Weltgesundheitsorganisation, die ihren Sitz in Genf hat, hat damit ihre Haltung zu Masken geändert.

Masken könnten aber auch das Gefühl von falscher Sicherheit vermitteln, sagte WHO-Chef Tedros Gherbeyesus. Dieses Argument brachte zum Beginn der Pandemie in der Schweiz auch der damalige Delegierte des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für Infektionskrankheiten, Daniel Koch, vor. Der Bundesrat begann dann aber, weltweit Masken einzukaufen. Inzwischen sind sie im öffentlichen Verkehr in der Schweiz empfohlen. Noch immer tragen aber nur wenige Leute in der Schweiz in der Öffentlichkeit solche Masken.

Der WHO droht überdies Ärger: Nach den USA will auch Brasilien unter Präsident Jair Bolsonaro nicht mehr mitmachen. "Die USA sind schon ausgetreten. Entweder die WHO arbeitet ohne ideologische Voreingenommenheit oder wir sind auch draussen", sagte Bolsonaro. Der WHO wird vorgeworfen, sehr behutsam mit China umzugehen und dadurch einseitig zu handeln.

Das Robert-Koch-Institut meldet 407 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Die Gesamtzahl der Fälle steige damit auf 183'678. 33 weitere Menschen seien im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, so dass sich die Gesamtzahl der Toten auf 8646 erhöhe.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer rechnet noch im Laufe des Jahres mit der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19. "Am wichtigsten ist ein Impfstoff. Es heisst, das könne bis Jahresende gelingen. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht auch schneller geht", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der "Funke"-Mediengruppe (Samstagausgabe).

Er sei davon überzeugt, dass die grosse Mehrheit der Deutschen geimpft werden möchte. "Ich bin nicht dafür, eine Impfung vorzuschreiben", stellte er klar. Als wichtigsten Eigenschutz bezeichnete er die Vernunft, sich an die relativ einfachen Regeln zu halten. "Auch wenn wir jetzt an vielen Stellen vorsichtig lockern, ist es wichtig, dass wir alle weiterhin vorsichtig sind, bis ein Impfstoff gefunden ist."

Der bayerische Politiker kann sich auch vorstellen, dass in Deutschland Fussballmatches innerhalb weniger Monate wieder mit Publikum stattfinden könnten, wie die "Bild"-Zeitung berichtet:

