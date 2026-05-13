Ob Nachrichten, Rezepte oder Produkttests: Eine Google-Suche liefert heute manchmal fast zu viele Resultate. Und seit der Lancierung von KI-Zusammenfassungen geraten Quellen, denen man vertraut, gelegentlich zu weit nach unten. Google steuert nun dagegen, mit einem neuen Werkzeug namens «bevorzugte Quellen». Damit kannst du ab sofort selbst bestimmen, welche News-Websites zuerst bei dir erscheinen. Die Funktion ist ab sofort in der Schweiz verfügbar.