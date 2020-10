06:45

Nach 12 Uhr wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Zahlen für das Wochenende bekanntgeben. Mit den Angaben werden die laborbestätigten Fälle für die Schweiz und Liechtenstein von Freitag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr ausgewiesen werden.

Nach dem starken Anstieg der Fallzahlen vergangene Woche muss heute mit einer hohen Zahl gerechnet werden. Am Freitag hatte das BAG die Zahl von 1487 Fällen bekannt gegeben, das die höchste je gemessene Rate ist. Am Donnerstag waren es 1172 Fälle gewesen. Somit ist denkbar, dass über das Wochende bei Tests 4000 neue Infektionen festgestellt worden sind.

Laut Vertretern von Behörden sowie Politiker, darunter Bundesrat Alain Berset, ist die Lage in der Schweiz derzeit "unter Kontrolle". Allerdings bereitet sich das BAG auf ein "Winter-Szenario" vor, das auch die Möglichkeit von regionalen Lockdowns vorsieht.

#CoronaInfoCH More important than ever: stop the rise in infection numbers.

Weitere Entwicklungen des Wochenendes in der Übersicht:

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Heer habe noch vor wenigen Tagen eine Sitzung der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrates geleitet. Dort habe auch Bundesrätin und Justizministerin Karin Keller-Sutter teilgenommen. Keller-Sutter sei aber während der Sitzung durch Plexiglasscheiben geschützt gewesen.

05:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 2467 Neuinfektionen in Deutschland. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle binnen 24 Stunden auf 325'331. Die Zahl der an oder mit dem Virus verstorbenen Menschen klettert um sechs auf 9621.

Zuletzt waren mehrere Tage in Folge jeweils mehr als 4000 neue Infektionsfälle registriert worden. Allerdings fallen die Daten am Wochenende häufig niedriger aus als während der Woche, da die deutschen Gesundheitsämter dann oft nicht alle Daten an das RKI übermitteln.

04:45

In der chinesischen Metropole Qingdao sollen Regierungsangaben zufolge innerhalb von fünf Tagen alle rund neun Millionen Bewohner auf Covid-19 getestet werden. Die Stadt verzeichnet in den vergangenen 24 Stunden sechs neue sowie sechs asymptomatische Fälle. Die meisten Infektionen sind im Zusammenhang mit dem Qingdao Chest Hospital aufgetreten, das infizierte Rückkehrer nach China behandelt.

Die Übersichts-Karte zu den Infektionen weltweit von der Johns Hopkins University findet sich hier.

04:10

Nach Ergebnissen einer Studie der australischen Forschungseinrichtung CSIRO können SARS-CoV-1-Viren länger als Grippeviren auf glatten Oberflächen überleben. Der Covid-19-Erreger könne bei 20 Grad bis zu 28 Tage beispielsweise auf Banknoten oder Glas ansteckend bleiben, heisst es in der im "Virology Journal" veröffentlichten Studie. Der Grippe-Erreger Influanza-A überlebe im Vergleich 17 Tage.

Mehr dazu hier.

03:10

Zwischen den Nachbarländern Singapur und Indonesien sind Geschäfts- und Dienstreisen unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Vor und nach der Reise sei ein Corona-Test Pflicht, teilen die Aussenminister der beiden Länder mit. Indonesien verzeichnet bislang über 333.000 Infektionen, in Singapur gibt es täglich nur eine Handvoll Fälle.

02:50

In der Stadt Liverpool wird infolge steigender Corona-Fallzahlen die höchste von drei Alarmstufen ausgerufen. "Pubs und Bars, Wettbüros, Casinos und Spielhallen sowie Fitnessstudios werden geschlossen", teilt Bürgermeister Steve Rotheram mit.

Der britische Premierminister Boris Johnson wird ein neues dreistufiges Corona-Warnsystem bekannt geben. Mit den Alarmstufen sollen Beschränkungen für verschiedene Teile Englands besser angepasst werden. "Unser Hauptaugenmerk lag immer darauf, Leben und Lebensgrundlagen zu schützen und gleichzeitig die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Diese Massnahmen werden dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen", sagt ein Regierungssprecher.

Nordengland ist derzeit besonders stark von einem erneuten Anstieg der Infektionen betroffen.

22:10

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza kündigt neue, landesweite Einschränkungen an, um den Anstieg der Infektionen zu stoppen. Erwogen werde unter anderem, private Feiern zu verbieten und die Öffnungszeiten von Restaurants und Bars einzuschränken. Die neuen Massnahmen sollen am Montag erörtert werden, noch am Montagabend könne Ministerpräsident Giuseppe Conte ein entsprechendes Dekret unterschreiben.

Covid: quarantena di 10 giorni e 1 solo tampone negativo per uscire dall'isolamento. Speranza: ora costretti a stringere le maglie

19:50

In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden 16'101 Neuinfektionen festgestellt worden. Damit haben sich insgesamt 734'974 Menschen mit dem Erreger angesteckt. Die Zahl der Corona-Toten steigt um 46 auf 32'730.

19:40

Die US-Seuchenbehörde CDC registriert 53'363 neue Infektionsfälle. Damit steigt die Gesamtzahl auf 7'694'865 Menschen mit Ansteckungen. 577 neue Todesfälle hat die Behörde erfasst. Insgesamt haben damit 213'614 Patienten die Ansteckung nicht überlebt.

