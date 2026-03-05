Valor: 133145670 | ISIN: LU2763020356


Anlageziel: 

Der Fonds strebt Erträge zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für ESG-Aktienanlagen in Schwellenländern zur Ertragsgenierung (Emerging Markets Income Promoting ESG Equity Investment Approach) (der „Anlageansatz“) von abrdn entsprechen.

Ziel des Fonds ist es, die Rendite seiner Benchmark, des MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Fondsdetails

Auflegungsdatum des Fonds 27. März 2024
Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 27. März 2024
Fondsvermögen  USD 791.5 Mio.
Domizil: Luxemburg
Fondswährung USD
Bloomberg Ticker AEMRIAU LX
Ertragsverwendung Thesaurierung
ISIN: LU2763020356
Valoren: 133145670

 

