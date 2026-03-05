Valor: 133145670 | ISIN: LU2763020356



Anlageziel:

Der Fonds strebt Erträge zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für ESG-Aktienanlagen in Schwellenländern zur Ertragsgenierung (Emerging Markets Income Promoting ESG Equity Investment Approach) (der „Anlageansatz“) von abrdn entsprechen.

Ziel des Fonds ist es, die Rendite seiner Benchmark, des MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Fondsdetails

Auflegungsdatum des Fonds 27. März 2024 Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 27. März 2024 Fondsvermögen USD 791.5 Mio. Domizil: Luxemburg Fondswährung USD Bloomberg Ticker AEMRIAU LX Ertragsverwendung Thesaurierung ISIN: LU2763020356 Valoren: 133145670

Factsheet per 31.01.2026

Weitere Informationen