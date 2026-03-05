Valor: 133145670 | ISIN: LU2763020356
Anlageziel:
Der Fonds strebt Erträge zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für ESG-Aktienanlagen in Schwellenländern zur Ertragsgenierung (Emerging Markets Income Promoting ESG Equity Investment Approach) (der „Anlageansatz“) von abrdn entsprechen.
Ziel des Fonds ist es, die Rendite seiner Benchmark, des MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Fondsdetails
|Auflegungsdatum des Fonds
|27. März 2024
|Auflegungsdatum der Anteilsklasse:
|27. März 2024
|Fondsvermögen
|USD 791.5 Mio.
|Domizil:
|Luxemburg
|Fondswährung
|USD
|Bloomberg Ticker
|AEMRIAU LX
|Ertragsverwendung
|Thesaurierung
|ISIN:
|LU2763020356
|Valoren:
|133145670