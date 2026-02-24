(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
7.00 %Nestlé SA, Swiss Re AG, UBS Group AG60 %CHF1 Jahr27.02.2026151200252
11.00 %Adecco Group AG, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA55 %CHF1 Jahr27.02.2026151200253
7.75 %Amrize Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200255
11.00 %Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200256
16.00 %ams-OSRAM AG, Temenos AG50 %CHF1 Jahr27.02.2026151200257
9.50 %Galderma Group Ltd, Sonova Holding AG, Straumann Holding AG55 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200258
8.25 %Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG60 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200259
9.50 %Banque Cantonale Vaudoise, Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA60 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200260
10.00 %ABB Ltd, Holcim Ltd, VAT Group AG50 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200261
9.50 %Barry Callebaut AG, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA55 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200262
11.25 %Adecco Group AG, Avolta AG, Flughafen Zürich AG55 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200263
12.00 %Givaudan SA, Partners Group Holding AG, VAT Group AG55 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200264
15.00 %Adecco Group AG, Logitech International SA, Compagnie Financière Richemont SA, VAT Group AG50 %CHF1.25 Jahre27.02.2026151200265
7.00 %Helvetia Baloise Holding AG, Holcim Ltd, Nestlé SA, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200266
8.00 %BP PLC, Enel SpA, ENI SpA, Shell PLC60 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200267
12.00 %Alphabet, Inc., Meta Platforms Inc., NVIDIA Corp.50 %CHF1.5 Jahre27.02.2026151200268
10.00 %BASF SE, Bayer AG50 %EUR1 Jahr27.02.2026151200271
10.50 %Merck KGaA, Sanofi SA, Sartorius AG50 %EUR1.5 Jahre27.02.2026151200272
10.00 %Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG50 %EUR1.5 Jahre27.02.2026151200273
12.50 %Air France-KLM, Fraport AG, Deutsche Lufthansa AG50 %EUR1.5 Jahre27.02.2026151200275
6.25 %EURO STOXX® Banks Index60 %EUR1.5 Jahre27.02.2026151200276
12.00 %The Goldman Sachs Group, Inc., KKR & Co Inc.55 %USD1 Jahr27.02.2026151200277
12.00 %BioNTech SE, Eli Lilly & Co.50 %USD1 Jahr27.02.2026151200278
15.00 %BYD Company Limited, Tesla Inc.50 %USD1 Jahr27.02.2026151200280
11.00 %Alphabet, Inc., Amazon.com Inc.55 %USD1.5 Jahre27.02.2026151200281

