|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|7.00 %
|Nestlé SA, Swiss Re AG, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|27.02.2026
|151200252
|11.00 %
|Adecco Group AG, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|27.02.2026
|151200253
|7.75 %
|Amrize Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Sika AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200255
|11.00 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200256
|16.00 %
|ams-OSRAM AG, Temenos AG
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|27.02.2026
|151200257
|9.50 %
|Galderma Group Ltd, Sonova Holding AG, Straumann Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200258
|8.25 %
|Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200259
|9.50 %
|Banque Cantonale Vaudoise, Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200260
|10.00 %
|ABB Ltd, Holcim Ltd, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200261
|9.50 %
|Barry Callebaut AG, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200262
|11.25 %
|Adecco Group AG, Avolta AG, Flughafen Zürich AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200263
|12.00 %
|Givaudan SA, Partners Group Holding AG, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200264
|15.00 %
|Adecco Group AG, Logitech International SA, Compagnie Financière Richemont SA, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|27.02.2026
|151200265
|7.00 %
|Helvetia Baloise Holding AG, Holcim Ltd, Nestlé SA, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200266
|8.00 %
|BP PLC, Enel SpA, ENI SpA, Shell PLC
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200267
|12.00 %
|Alphabet, Inc., Meta Platforms Inc., NVIDIA Corp.
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200268
|10.00 %
|BASF SE, Bayer AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|27.02.2026
|151200271
|10.50 %
|Merck KGaA, Sanofi SA, Sartorius AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200272
|10.00 %
|Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200273
|12.50 %
|Air France-KLM, Fraport AG, Deutsche Lufthansa AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200275
|6.25 %
|EURO STOXX® Banks Index
|60 %
|EUR
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200276
|12.00 %
|The Goldman Sachs Group, Inc., KKR & Co Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|27.02.2026
|151200277
|12.00 %
|BioNTech SE, Eli Lilly & Co.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|27.02.2026
|151200278
|15.00 %
|BYD Company Limited, Tesla Inc.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|27.02.2026
|151200280
|11.00 %
|Alphabet, Inc., Amazon.com Inc.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|27.02.2026
|151200281
