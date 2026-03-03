|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|8.25 %
|Logitech International SA, Nestlé SA, UBS Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|13.03.2026
|151200500
|6.00 %
|Givaudan SA, Holcim Ltd, Sika AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|13.03.2026
|151200501
|13.25 %
|Hensoldt AG, RENK Group AG, Rheinmetall AG
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|13.03.2026
|151200502
|8.75 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|13.03.2026
|151200503
|7.00 %
|DKSH Holding Ltd., Kuehne + Nagel International AG, OC Oerlikon Corp. AG, Stadler Rail AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|13.03.2026
|151200504
|7.50 %
|ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Novartis AG, Roche Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|13.03.2026
|151200505
|7.50 %
|Alcon Inc., Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG
|50 %
|CHF
|2 Jahre
|13.03.2026
|151200506
|12.00 %
|Alphabet, Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|13.03.2026
|151200507
|8.00 %
|Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|13.03.2026
|151200509
|5.00 %
|Nestlé SA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd
|50 %
|CHF
|2 Jahre
|13.03.2026
|151200512
|9.00 %
|BioNTech SE, Lonza Group AG, Ypsomed Holding AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|13.03.2026
|151200513
|12.00 %
|Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Newmont Corp., Royal Gold Inc.
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|13.03.2026
|151200514
|11.00 %
|Commerzbank AG, Deutsche Bank AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|13.03.2026
|151200515
|8.00 %
|Banco Santander SA, UniCredit SpA
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|13.03.2026
|151200516
|15.00 %
|Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, UniCredit SpA
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|13.03.2026
|151200517
|15.00 %
|E.ON SE, Siemens Energy AG, TotalEnergies SE
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|13.03.2026
|151200518
|12.00 %
|ASML Holding NV, SAP SE
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|13.03.2026
|151200520
|10.00 %
|Baker Hughes Co., Exxon Mobil Corp., Halliburton Co.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|13.03.2026
|151200522
|7.50 %
|Coca-Cola Company, McDonalds Corp., PepsiCo Inc.
|60 %
|USD
|1.5 Jahre
|13.03.2026
|151200523
|15.00 %
|Ford Motor Company, Tesla Inc.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|13.03.2026
|151200529
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00