(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.25 %Logitech International SA, Nestlé SA, UBS Group AG50 %CHF1.5 Jahre13.03.2026151200500
6.00 %Givaudan SA, Holcim Ltd, Sika AG50 %CHF1.5 Jahre13.03.2026151200501
13.25 %Hensoldt AG, RENK Group AG, Rheinmetall AG50 %CHF1 Jahr13.03.2026151200502
8.75 %Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA50 %CHF1.25 Jahre13.03.2026151200503
7.00 %DKSH Holding Ltd., Kuehne + Nagel International AG, OC Oerlikon Corp. AG, Stadler Rail AG55 %CHF1.5 Jahre13.03.2026151200504
7.50 %ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Novartis AG, Roche Holding AG55 %CHF1.5 Jahre13.03.2026151200505
7.50 %Alcon Inc., Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG50 %CHF2 Jahre13.03.2026151200506
12.00 %Alphabet, Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp.50 %CHF1.25 Jahre13.03.2026151200507
8.00 %Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG55 %CHF1.5 Jahre13.03.2026151200509
5.00 %Nestlé SA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd50 %CHF2 Jahre13.03.2026151200512
9.00 %BioNTech SE, Lonza Group AG, Ypsomed Holding AG50 %CHF1.5 Jahre13.03.2026151200513
12.00 %Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Newmont Corp., Royal Gold Inc.50 %CHF1.25 Jahre13.03.2026151200514
11.00 %Commerzbank AG, Deutsche Bank AG50 %EUR1 Jahr13.03.2026151200515
8.00 %Banco Santander SA, UniCredit SpA50 %EUR1 Jahr13.03.2026151200516
15.00 %Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, UniCredit SpA50 %EUR1 Jahr13.03.2026151200517
15.00 %E.ON SE, Siemens Energy AG, TotalEnergies SE50 %EUR1 Jahr13.03.2026151200518
12.00 %ASML Holding NV, SAP SE50 %EUR1.5 Jahre13.03.2026151200520
10.00 %Baker Hughes Co., Exxon Mobil Corp., Halliburton Co.50 %USD1 Jahr13.03.2026151200522
7.50 %Coca-Cola Company, McDonalds Corp., PepsiCo Inc.60 %USD1.5 Jahre13.03.2026151200523
15.00 %Ford Motor Company, Tesla Inc.50 %USD1 Jahr13.03.2026151200529

