(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
10.25 %ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, VAT Group AG50 %CHF1 Jahr20.03.2026151200725
8.75 %Lonza Group AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG50 %CHF1.5 Jahre20.03.2026151200726
8.00 %Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG, Swisscom AG, Zurich Insurance Group Ltd50 %CHF2.5 Jahre20.03.2026151200727
12.00 %Commerzbank AG, UBS Group AG, UniCredit SpA50 %CHF1.25 Jahre20.03.2026151200728
10.00 %Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Newmont Corp., USD per 1 XAU50 %CHF1.25 Jahre20.03.2026151200729
12.00 %Adecco Group AG, Barry Callebaut AG, Nestlé SA50 %CHF1.5 Jahre20.03.2026151200730
10.00 %Accelleron Industries AG, Stadler Rail AG, VAT Group AG50 %CHF1.5 Jahre20.03.2026151200731
10.00 %Logitech International SA, Temenos AG50 %CHF1 Jahr20.03.2026151200732
12.00 %ams-OSRAM AG50 %CHF1 Jahr20.03.2026151200733
8.75 %Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG55 %CHF1.5 Jahre20.03.2026151200734
6.25 %Allianz SE, AXA SA, Zurich Insurance Group Ltd55 %CHF1.5 Jahre20.03.2026151200735
7.00 %Carrefour SA, Danone SA, Mondelez International, Nestlé SA55 %CHF1.5 Jahre20.03.2026151200736
9.50 %Deutsche Telekom AG, SAP SE, Siemens AG50 %EUR1 Jahr20.03.2026151200737
12.00 %BASF SE, Bayer AG50 %EUR1.5 Jahre20.03.2026151200738
10.50 %Airbus SE, Rheinmetall AG50 %EUR1.5 Jahre20.03.2026151200739
8.00 %Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA60 %EUR2 Jahre20.03.2026151200741
10.00 %Alphabet, Inc., Apple Inc.55 %USD1 Jahr20.03.2026151200742
12.00 %Chevron Corp., EQT Corp, Halliburton Co.50 %USD1.5 Jahre20.03.2026151200744

