|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|10.25 %
|ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|20.03.2026
|151200725
|8.75 %
|Lonza Group AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|20.03.2026
|151200726
|8.00 %
|Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG, Swisscom AG, Zurich Insurance Group Ltd
|50 %
|CHF
|2.5 Jahre
|20.03.2026
|151200727
|12.00 %
|Commerzbank AG, UBS Group AG, UniCredit SpA
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|20.03.2026
|151200728
|10.00 %
|Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Newmont Corp., USD per 1 XAU
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|20.03.2026
|151200729
|12.00 %
|Adecco Group AG, Barry Callebaut AG, Nestlé SA
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|20.03.2026
|151200730
|10.00 %
|Accelleron Industries AG, Stadler Rail AG, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|20.03.2026
|151200731
|10.00 %
|Logitech International SA, Temenos AG
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|20.03.2026
|151200732
|12.00 %
|ams-OSRAM AG
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|20.03.2026
|151200733
|8.75 %
|Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|20.03.2026
|151200734
|6.25 %
|Allianz SE, AXA SA, Zurich Insurance Group Ltd
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|20.03.2026
|151200735
|7.00 %
|Carrefour SA, Danone SA, Mondelez International, Nestlé SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|20.03.2026
|151200736
|9.50 %
|Deutsche Telekom AG, SAP SE, Siemens AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|20.03.2026
|151200737
|12.00 %
|BASF SE, Bayer AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|20.03.2026
|151200738
|10.50 %
|Airbus SE, Rheinmetall AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|20.03.2026
|151200739
|8.00 %
|Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA
|60 %
|EUR
|2 Jahre
|20.03.2026
|151200741
|10.00 %
|Alphabet, Inc., Apple Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|20.03.2026
|151200742
|12.00 %
|Chevron Corp., EQT Corp, Halliburton Co.
|50 %
|USD
|1.5 Jahre
|20.03.2026
|151200744
