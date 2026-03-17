(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
15.00 %KKR & Co Inc., Partners Group Holding AG, The Blackstone Group Inc.50 %CHF1 Jahr27.03.2026151200920
8.75 %ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Novartis AG55 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200921
11.00 %Holcim Ltd, Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200922
8.50 %Avolta AG, Flughafen Zürich AG, Kuehne + Nagel International AG55 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200925
10.00 %Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG55 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200927
7.00 %Allianz SE, Nestlé SA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG55 %CHF2 Jahre27.03.2026151200928
10.50 %Clariant AG, Holcim Ltd, SIG Group AG50 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200929
10.00 %ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Lindt & Sprüngli AG, Nestlé SA55 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200930
8.00 %EMS-Chemie Holding AG, Galderma Group Ltd, Galenica AG60 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200931
9.25 %Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG55 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200932
9.50 %Swissquote Group Holding SA, Temenos AG55 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200933
9.00 %Helvetia Baloise Holding AG, Logitech International SA, Zurich Insurance Group Ltd55 %CHF1.5 Jahre27.03.2026151200934
15.00 %E.ON SE, Siemens Energy AG50 %EUR1 Jahr27.03.2026151200935
10.00 %Leonardo S.p.a., Rheinmetall AG50 %EUR1 Jahr27.03.2026151200938
13.00 %Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Salvatore Ferragamo SpA50 %EUR1.25 Jahre27.03.2026151200944
8.00 %Air Liquide SA, BASF SE55 %EUR1.25 Jahre27.03.2026151200945
11.00 %Alphabet, Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc.50 %USD1 Jahr27.03.2026151200946
13.50 %Netflix Inc., NVIDIA Corp.50 %USD1.25 Jahre27.03.2026151200947
14.50 %Tesla Inc.55 %USD1.25 Jahre27.03.2026151200948
13.00 %Barrick Mining Corporation55 %USD1.25 Jahre27.03.2026151200949

Inspiration 

 

Kontakt

Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.

markets.vontobel.com 
markets.schweiz@vontobel.com

Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00